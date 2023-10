Vajont | Mattarella | la Repubblica non ha dimenticato

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per la commemorazione del 60/mo anniversario del disastro del. "Oggi ci troviamo in un Parco, ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiodurante la cerimonia per i 60 anni del. "Negli sguardi severi dei sopravvissuti - ha aggiunto il capo dello Stato, parlando dalla ...

Sessanta anni fa la tragedia del Vajont, Mattarella sui luoghi del disastro Agenzia ANSA

Vajont, Mattarella: "Un tormento che 60 anni dopo interroga le coscienze" TGCOM

Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) - "Oggi ci troviamo in un Parco, quello delle Dolomiti Friulane che, nella bellezza di questi luoghi dedica, doverosamente, percorsi alla memoria. Siamo di fronte a ...Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) - "Sui luoghi della tragedia, il giorno dopo svettava, solitario, a Pirago, il campanile della chiesa di san Tomaso apostolo. Il tempo non diluisce il dolore, ma que ...