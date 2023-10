Vajont | Mattarella al cimitero monumentale Fortogna

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il Presidente della Repubblica Sergioè arrivato a(Belluno), paesino a sud di Longarone, per deporre una corona di fiori aldelle vittime della tragedia del. Il Capo dello Stato è stato accolto dai sindaci della zona e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ha reso omaggio al monumento nazionale.

Le 1.910 lapidi, il monte Toc e la diga: ritorno nei luoghi del disastro. La storia di una sopravvissuta, Micaela: vorrei tornare alla mia casa, che non c’è più. Io, salva per un piede fuori dal fango ...ERTO E CASSO - Si è svolta presso il Piazzale Paolini a Erto e Casso (PN) la commemorazione per il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont.La cerimonia si è svolta alla presenza del Presid ...