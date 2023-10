Vajont | le carte del processo nel registro Unesco

Leggi su agi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - Atti, testimonianze, perizie: è un fascicolo processuale molto ampio quello sul disastro del- ricordato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che, di recente, è stato inserito nelinternazionale Memory of the World-, al termine di una procedura avviata nel 2015 su iniziativa dell'Associazione Tina Merlin di Belluno e condivisa dagli Archivi di Stato di Belluno e dell'Aquila e dalla Fondazione9 ottobre 1963 onlus. Il disastro - avvenuto nella notte del 9 ottobre di 60 anni fa, che provocò la morte di 1.910 persone e distrusse il paese di Longarone e intere frazioni dei paesi di Castellavazzo, Erto e Casso - è stato oggetto di un lungopenale avviato a Belluno e poi, nel 1968, trasferito all'Aquila per motivi di ordine pubblico e per ...