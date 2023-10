(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "In occasione del sessantesimo anniversario ricordiamo con commozione la tragedia del, una ferita profonda e mai rimarginata. È doverosoper lae ladeie contro il dissesto idrogeologico del nostro territorio affinché tali tragedie non si ripetano più in futuro. Ai familiari delle tante, troppe vittime di quella notte, rinnovo la mia sincera vicinanza". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La

...americani 1655 " Carlo X Gustavo di Svezia conquista Cracovia liberandola dall'occupazione... per discutere del futuro dell'Europa 1963 " L'Uganda diventa una repubblica Disastro del: nell'......Fabiani Come ci ha ricordato la vicenda della sciabolatrice ucraina Ol'ha Kharlan e della... L'ANNIVERSARIO " A sessant'anni dal disastro deldi Francesco Pancho Pardi Il 9 ottobre 1963 ...

Vajont: La Russa, e' ferita mai rimarginata - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Vajont: La Russa, 'impegnarsi per sicurezza e prevenzione disastri' La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "In occasione del sessantesimo anniversario ricordiamo con commozione la tragedia del Vajont, una ferita profonda e mai rimarginata. E' doveroso impegnarsi per la sicurezza e l ...Roma, 9 ott. (LaPresse) - "In memoria di quella terribile tragedia, una ferita ancora impressa all’Italia tutta, il nostro impegno affinché eventi simili non ...