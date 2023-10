Vajont | 60 anni fa il disastro Meloni | Monito e impegno per Italia più sicura

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) -9 ottobre 1963. Ricorrono oggi i 60delcostato la vita a 1.910 persone, tra cui 487 minori. Alle 22.39 esatte una frana precipitò dal soprastante pendio del Monte Toc, che in dialetto significa 'Marcio' a una velocità di 90 km/h nel lago artificiale creato dal torrente. Si alzò in alto nel cielo, per oltre 260 metri, una massa d'acqua di 50 milioni di metri cubi che superò la diga e rase al suolo i paesi sottostanti. Cinque i paesi cancellati dalla violenza dell'aria, dell'acqua e del fango: Longarone, Codissago, Castellavazzo, Erto e Casso. "Oggi ricordiamo il tragicodel, una ferita profonda nella nostra storia. Quasi 2mila vittime, interi paesi spazzati via, una tragedia che poteva e doveva essere evitata. A ...

A distanza di 60, il ricordo delresta un monito per tutti noi'. A dirlo è Giorgia Meloni, che aggiunge: 'Non dobbiamo dimenticare quanto è costata l'irresponsabilità umana in quella ...A distanza di 60, il ricordo delresta un monito per tutti noi. Non dobbiamo dimenticare quanto è costata l'irresponsabilità umana in quella terribile notte del 9 ottobre 1963 a una ...

L'apocalisse del Vajont 60 anni dopo: il presidente Mattarella a Longarone. Un viale dedicato ai soccorritori la Repubblica

Vajont, 60 anni dalla tragedia. Paolini: “Imparare dagli errori, il mondo è fragile" Vatican News - Italiano

Palermo, 9 ott. (Adnkronos) - "Dalla tragedia del Vajont di 60 anni fa, che turbó l’animo dell’intera Comunità nazionale, dobbiamo tutti saper trovare motivo per riflettere, per avanzare le necessarie ...Il presidente Mattarella in visita al cimitero monumentale di Fortogna. Il 9 ottobre del 1963 un'enorme frana si staccò dal monte Toc, cadendo nella diga e provocando uno tsunami: in una notte moriron ...