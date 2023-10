Vaccini | in Europa appello a fragili e sanitari | ' urgente fare anti Covid e influenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Milano, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "Sei vulnerabile" a? "Vaccinati". Uncongiunto di Oms (Organizzazione mondiale della sanità), Commissione Eeropea ed Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) invita le categorie chiamate ad aderire alle campagne vaccinali in vista della stagione fredda a proteggersi, facendo al più presto i richiami contro entrambe le infezioni respiratorie "per salvare vite" e "prevenire o mitigare l'impatto" dei virus che co-circoleranno. "Stiamo lanciando un messaggio chiaro e- evidenziano le 3 istituzioni in una nota - Questo autunno dobbiamo lavorare insieme per prevenire l'eccesso di mortalità, proteggendo le persone più a rischio nelle nostre comunità: chi ha patologie di base, gli immunocompromessi, gli ...