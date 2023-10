(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'attacco adcrea "una situazione di emergenza chea di far esplodere altre problematiche, per esempio per l'energia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ...

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfoparlando a Rai News 24. "Così come è accaduto per la guerra di Russia in Ucraina per il gas, così potrebbe accadere di nuovo ...... individuandoe costi nel comparto pubblico e privato, in particolare per le Pmi, che rappresentano il tessuto fondamentale del nostro sistema produttivo". In generale,ha spiegato che il ...

Urso, rischi energetici dal conflitto in Israele - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, Urso: "Dal conflitto possibili rischi energetici" TGCOM

Per il ministro Urso la guerra in corso in Israele potrebbe avere delle ripercussioni in Europa e in Italia non solo sotto il profilo della ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, afferma che l'attacco ad Israele crea una situazione di emergenza che rischia di far esplodere altre problematiche, come l'energia. Potrebbe ...