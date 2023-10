Uomini e Donne | Michele Longobardi accusato di aver illuso Manuela Carriero sbotta | “È ridicolo perché…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le ultime registrazioni disono state piene di colpi di scena, sia per quanto riguarda il trono over che, soprattutto, per il trono classico., infatti, a sorpresa ha deciso di eliminare, che al momento agli occhi di tutti era considerato il suo corteggiatore preferito. A spingere laa prendere questa decisione sarebbero stati alcuni giudizi espressi dal corteggiatore sul suo contro., infatti, avrebbe definito la tronista “moscia”, aggiungendo che “dorme” e per questo non sarebbe il suo tipo. Le frasi pronunciate dain puntata avrebbero lasciato tutti senza parole e per questo gli opinionisti avrebbero spintoa prendere una posizione ...