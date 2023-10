Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 9 10 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) No, vabbè, ma io avevo sbagliato tutto! Sono stata troppo affrettata nel giudizio, tocca ammetterlo. E devo assolutamente tornare sui miei passi perché qua c’è PALESEMENTE del potenziale che io non avevo ancora scorto. Urge fare mea culpa suBBBito! Avevo ridotto la dolce Beatriz D’Orsi ad una ragazza tanto bella quanto moscia in una maniera devastante, con un retrogusto di finta “autostima bassissima” (cit.) che – andando a cozzare con le sue modestissssime sparate della serie “mi avete messo voi sul piedistallo, per la vostra invidia!” – me la rendeva ancora più indigesta. Ma, pensandoci, già da quel “ho una media universitaria alta… 25!” con cui aveva esordito a inizio stagione dovevamo intuire questa sua innata propensione alle clamorosefiguremmmmè. Cioè, la conosciamo da tre puntate scarse e lei è già riuscita a tirarsi una serie di zappate sui piedi da sola da Guinness World ...