Unwanted | il trailer della serie italiana che racconta l' incontro coi migranti

Ecco il nuovodi" Ostaggi del mare, la nuova serie Sky Original in arrivo su Sky e in streaming solo su NOW il 3 ...- Pubblicità - Dilemmi morali e questioni etiche, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà, vita e morte nelle immagini delufficiale, appena rilasciato, di- Ostaggi del mare , la nuova serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 novembre . Da quella data tutti i venerdì su Sky ...

Unwanted - Ostaggi del mare, il trailer della serie Sky Original Sky Tg24

Unwanted – Ostaggi del mare: il trailer della nuova serie Sky Original ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Una nave da crociera salva i migranti nella nuova serie Sky "Unwanted" con Marco Bocci. Al centro dilemmi morali e questioni etiche, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà.Ecco tutto quello che dovete sapere di Unwanted: Ostaggi del Mare, nuova serie televisiva di Sky tratta dal libro inchiesta Bilal.