Università | il polo di Ingegneria diventa più grande e sostenibile | 80 nuovi posti per gli studenti

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Bergamo. Il campus didell’degli studi di Bergamo a Dalmine si arricchisce dispazi per gli, che si quantificano in 80aggiuntivi, utilizzabili sia per il ristoro, sia per lo studio in orari diversi dalla pausa pranzo, ottenendo anche un miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo così l’impatto ambientale. L’opera di restyling e ampliamento dell’edificio, situato in via Pasubio e di proprietà della Regione Lombardia, è stata progettata da E.T.S. S.p.A. sotto la supervisione del RUP Ing. Francesco Lanorte, con la preziosa collaborazione dell’Energy manager Ing. Ezio Vavassori e dei tecnici di Ateneo Bergamo Spa. Un aspetto fondamentale dell’intervento è stato infatti il completo rinnovamento dell’impianto di condizionamento e ...