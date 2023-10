Uniqlo apre a Roma | la curiosità sull’errore del nome che in pochi conoscono

Leggi su funweek

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Avete mai sentito parlare di? E’ uno dei più grandi negozi di abbigliamento, un noto brand giapponese. Molto conosciuto in tutto il mondo, l’azienda sta per arrivare anche dalle nostre parti. Infatti aè prevista un’apertura prossimamente., quando e dove è prevista l’apertura Nel 2019ha aperto a Milano e tra poco arriverà anche a. L’apertura è prevista a primavera ma non vi è ancora una data esatta. “Capi semplici e di alta qualità da indossare in ogni occasione in cui bellezza e praticità si fondono: dettagli innovativi, studiati in base alle esigenze della vita di tutti i giorni, in costante evoluzione per uno stile senza tempo. Questa è la nostra filosofia: il LifeWear – ha riferito il CEO Yanai – Ti racconteremoe ...