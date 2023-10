Un’Atalanta positiva che può diventare studente modello se non si facesse male da sola

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il bilancio dell’Atalanta dopo le prime otto giornate di campionato. In linea con le aspettative o si poteva fare di più? Tempo di bilanci per la nuova Atalanta dopo 8 partite di campionato e 2 di Europa League. Aspettative centrate in pieno? Ciò che hanno fatto Toloi e compagni è andato oltre i pronostici iniziali o si poteva effettivamente fare di più? Innanzitutto c’è da considerare che la Dea è attualmente in zona Europa con la Champions League distante soltanto 4 punti, apparentemente in linea con ciò che doveva essere il suo target, e mettendoci di mezzo le tre competizioni dove si sta facendo molto bene è comunque un dato da non dare per scontato. Si tratta di“che si sente a casa” non solo perché rimane imbattuta tra le mura amiche tornando a salvaguardare le sue tradizioni, ma anche per ciò che si vede in campo: squadra coerente con il modo ...