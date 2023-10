“Un uomo morto” Chi è il leader di Hamas | nuovo nemico numero uno di Israele

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Yahya Sinwar è diventato iluno didopo l'attacco di. “Ildinella Striscia di Gaza è un”, la dichiarazione pubblica del portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, che ha usato toni fermi: “Yahya Sinwar è il comandante della campagna ed è un. Laship militare e politica di, tutte le sue risorse sono attaccabili e spacciate”. Nel marzo 2021 Sinwar è stato eletto per un secondo mandato di quattro anni come capo dell'ufficio politico di Gaza, diventando così il più alto funzionario dia Gaza e il governante occulto della Striscia. Sinwar viene considerato il secondo membro più ...

Un automobilista èin seguito allo schianto della sua auto contro un albero caduto sulla carreggiata lungo l'... Secondo una prima ricostruzione l'stava percorrendo l'A20 in direzione Palermo ...Tragedia nel Palermitano. Undi 43 anni èmentre percorreva l'autostrada A20 Palermo - Messina, dopo che un albero che si trovava ai lati della carreggiata si è abbattuto sulla sua auto tra gli svincoli di Campofelice ...

Autobus Atm travolge un uomo sulle strisce: morto Fabio Buffo MilanoToday.it

Autobus travolge un pedone a Milano, morto un uomo di 48 anni AGI - Agenzia Italia

È morto Michael Chiarello, chef italo-americano star della tv negli Stati Uniti. L'uomo, 61 anni, ha sofferto di una grave reazione allergica che ha provocato uno choc ...Shock in Sicilia, nella provincia di Catania: il dramma della solitudine, ancora una volta, colpisce duramente e miete un’altra vittima. Nel comune di Caltagirone, un signore di 50 anni (di cui non so ...