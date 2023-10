Un sondaggio stende il giudice Apostolico | cosa pensano gli italiani

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’immigrazione è uno dei temi caldi che si prospetta per la legislatura, secondo l’ultima rilevazione Euromedia Research, che evidenzia un crescente malcontento degliverso le decisioni assunte dal tribunale di Catania sul decreto migranti. La bocciatura delIolandaal decreto Cutro, con la liberazione dei quattro tunisini trattenuti nel nuovo centro di Pozzallo, non raccoglie il consenso degli elettori. Non sono giorni buoni per i sondaggi, visti da sinistra. Prima la rilevazione secondo cui il “nuovo Pd” di Elly Schlein fa fatica a risalire nelle intenzioni di voto e in alcune fette di elettorato, soprattutto quello giovanile, rischia di finire dietro al M5S di Giuseppe Conte. E adesso la “mazzata” sulle sentenze dei giudici in tema migranti. Euromedia ha chiesto agli intervistati: “Il tribunale di Catania ...