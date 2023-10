Un Posto al Sole | anticipazioni del 10 ottobre 2023

- prosegue il "Made in Italy Summit 2023", organizzato da Il24 Ore e Financial Time. Ore 14,...30 Ddl delega incentivi (Attivita' produttive) 14,30 Ddl conservazionedi lavoro lavoratori ...... il direttore Enzo Magistà, l'autore e conduttore televisivo Pietro Sorrentino: dopo il boom della Piovra mafiosa e l'ininterrotto successo della soap opera Unal, che caratteri hanno, ...

Un posto al sole, Lara perde il controllo e prova a uccidere Marina: le anticipazioni del 9 ottobre ilmessaggero.it

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 ottobre 2023: Silvia pronta a una ... ComingSoon.it

Aumentano le assunzioni ma in sei anni è triplicato il numero di uscite volontarie. E gli Enti locali fanno i conti anche con i pensionamenti. Le sfide del Pnrr ...Il club campano valuta di congedare il tecnico portoghese pensa a un ex calciatore e allenatore rossonero per sostituirlo ...