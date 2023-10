Un posto al sole | anticipazioni 9 ottobre 2023 | Lara ucciderà Marina?

(Di lunedì 9 ottobre 2023)Martinelli sarà decisa ad uccidereGiordano e, come rivelano ledi Unaldi lunedì 9, proverà ad investirla. La dark lady perderà completamente il controllo quando vedrà la sua rivale in compagnia di Ida mentre sono impegnate a fare shopping. Consapevole di aver perso definitivamente Roberto dal momento che tutte le due bugie sono state smascherate,perderà completamente il controllo e, accecata dalla rabbia, cercherà di uccidere. Per fortuna, però, Ida si accorgerà del pericolo e riuscirà a mettere in salvo la Giordano, salvandole la vita. Intanto, Silvia sarà ancora spiazzata dopo il ritorno di Giancarlo a Napoli e dopo aver appreso che l'uomo probabilmente si trasferirà ...

