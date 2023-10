Un nuovo approccio per l’Ue in un mondo di medie potenze Report Ecfr

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) In un ordine mondiale frammentato e apertamente transazionale, gli europei hanno bisogno di unche rafforzi i legami con Paesi diversi dagli Stati Uniti per proteggere i loro interessi e rimanere rilevanti, secondo unrapporto pubblicato dall’European Council on Foreign Relations (). In vista dell’incontro della Comunità politica europea e del Consiglio europeo informale sull’autonomia strategica, gli autori dell’suggeriscono che una tale strategia rispetterebbe i desideri di sovranità dicome India, Brasile, Arabia Saudita, Giappone, Sud Africa e Turchia e contemporaneamente aumenterebbe la sovranità dell’Europa stessa. Gli europei possono allo stesso tempo cooperare e competere con questi attori su aree di reciproco ...