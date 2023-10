Un Film Festival ‘scolastico' sulla sicurezza stradale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) - Una iniziativa promossa da Unasca per coinvolgere e sensibilizzare i giovani su questo delicato tema 9 ottobre 2023. Nasce ufficialmente il “italiano”, dopo una prima edizione sperimentale, svoltasi in primavera a Milano presso l'Istituto Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa. Ideatore di questa iniziativa è Manuel Picardi, Segretario Generale di EFA (la Federazione Europea di Autoscuole) e membro della Segreteria Nazionale UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), il qualescia dell'esperienza maturata con progetti internazionali, racconta come ha portato a compimento il progetto: “Parlare diagli adolescenti non è semplice. Il modo migliore ...