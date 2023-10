Ultime Notizie Roma del 09-10-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara essere in apertura di giornale ancora razzi su Israele e un’altra notte di combattimenti tu la striscia di Gaza Dov’è Tel Aviv ordinato la sedia completo quello scappa luce 5 benzina secondo Washington Post si attende isorelle Lancia l’operazione di terra nelle prossime 24-48 ore intanto gli Stati Uniti stanno inviando nel Mediterraneo Orientale un gruppo di attacco della Marina Militare mentre ammassa accusa è un aggressione contro il popolo palestinese li hai le sue coinvolgimento noi appoggiamo orgogliosamente incrollabile mente la Palestina tuttavia non Siamo coinvolti nella risposta palestinese che è stata condotta solo dai palestinesi dice Tirana mentre il catarro media lo scambio di prigionieri più tanto a causa di una minaccia di attentato ...