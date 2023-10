Ultime Notizie Roma del 09-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Israele sotto attacco Tel Aviv e colpiti nella notte 500 obiettivi di Amazon gli Stati Uniti mandano munizioni è vicino a una portieri oltre 800 morti diranno nega ogni coinvolgimento e Dispersi sono 750 130 presi in ostaggio 260 corpi recuperati e Rei nel deserto più di 2100 i feriti di cui 350 molto gravi tre palestinesi quasi 500 morti e 2300 feriti Israele Berto l’offensiva di terra riunione d’emergenza al nonno ma il consiglio di sicurezza non trova all’unanimità sulla condanna di Amsterdam sosteniamo la Palestina Senza riserve ma non Siamo coinvolti nell’attacco è stata assegnata Claudia Golden il Premio Nobel per l’economialo ha annunciato l’accademia reale svedese delle Scienze anni dal disastro del Vajont presidente Mattarella visita Longarone la ...