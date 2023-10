Ultime Notizie Roma del 09-10-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio massiccio attacco di hamas contro Israele migliaia di missili lanciati da Gaza eruzioni militari si contano almeno 300 morti israeliani 1500 feriti decine gli ortaggi sarà una guerra lunga è difficile dice Netanyahu iniziata la rappresaglia 232 morti oltre 1600 feriti tra i palestinesi negli attacchi aerei Tancredi Gerusalemme sono pronti al confine James Murphy un uomo che è stato accidentalmente mummificate che noto con il nome di Stone Willy è stato indicato identificato è sepolto sabato 7 ottobre dopo essere stati esposti in un’impresa di pompe funebri arreding in Pennsylvania per 128 anni dopo la sua morte avvenuta il 19 novembre 1895 l’impresa funebre di Iron Man arresti di mafia momento della sua morte ma fiera conosciuto solo come un ladruncolo morto di ...