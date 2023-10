Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)dailynews radiogiornale lunedì 9 ottobre Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la missione iraniana presso le nazioni unite dichiarato che tira non è coinvolta negli attacchi via Massa Israele le misure risolutive adottate dalla Palestina costituiscono una difesa del tutto legittima contro sette decenni di occupazione oppressiva e crimini efferati commessi dagli legittimo regime sionista dichiarato la missione iraniano alle Nazioni Unite lira anno non ha fatto mistero del sostegno naspi in aziende Armando il gruppo e un’altra organizzazione militante palestinesi l’hai già visto l’amica da salto di marzo di sabato ha coinciso con la strategia statunitense di spingere l’Arabia Saudita normalizzare legami con il in cambio di un accordo di difesa tra Washington e Ria do una mossa che finirebbe il riavvicinamento del regno a Teheran oggi ...