"La Commissione discuterà di come questi tragici eventi potranno influenzare l'assistenza dell'Ue allo sviluppo" a favore delle autorità palestinesi. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue ...... che altrimenti nessuno mi avrebbe. Il cinema italiano è figlio di due genitori ... chiudermi in roulotte a piangere e dirmi 'Non ce la faccio', ma non homollato. Forse questa sfida l'ho ...

Ue, 'mai finanziato indirettamente o direttamente Hamas' Agenzia ANSA

Ue, 'mai finanziato indirettamente o direttamente Hamas' La Prealpina

"La Commissione discuterà di come questi tragici eventi potranno influenzare l'assistenza dell'Ue allo sviluppo" a favore delle autorità palestinesi. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue ...