Ue | Letta all' Europarlamento | ' rendere il mercato unico più attrattivo per cittadini e Pmi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Mi è stato chiesto di redigere una relazione indipendente e cosi sarà. Indipendente da ogni punto di vista. Cercherò di dire quello che è interessante per il futuro del, che è per i, le imprese, i consumatori e i lavoratori". Lo ha spiegato Enricoalla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. L'ex premier è stato ascoltato in audizione sulla Relazione sulche ha avuto il compito di redigere su mandato Ue. "Farò un giro nelle diverse capitali, incontrerò istituzioni europee e parti sociali. Ho scritto ai 17 governi europei e cercherò di partecipare alle diverse riunioni che i governi stanno organizzando nelle capitali -ha spiegato-. Il processo potrà essere costruttivo ...