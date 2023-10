Ucraina | Mosca incrimina per tradimento l’avvocato dissidente russo Novikov | agente straniero

...già consegnato ad Hamas le "armi - trofeo catturate durante le ostilità in, fabbricate negli Stati Uniti e nei paesi dell'Unione Europea" e, secondo Ukrinform, la prossima mossa di...... ha cucito insieme i gruppi terroristici e ha sfruttato l'altra guerra, quella in, per ... ha promesso missili, in cambio ha accolto aerei russi e istruttori di. Israele, all'inizio della ...

Attacco di Hamas, Mosca festeggia: "Il mondo non penserà a Kiev" la Repubblica

Guerra Ucraina, Russia: abbattuto drone di Kiev diretto a Mosca. Oggi assemblea Nato a Copenaghen ilmessaggero.it

Il Cremlino afferma che armi utilizzate per colpire Israele possano provenire da forniture occidentali inviate all'Ucraina. Kiev smentisce e accusa Mosca di screditarla. Servizi russi accusati di forn ...Il Cremlino afferma che almeno parte delle armi utilizzate per colpire Israele possano venire dalle forniture inviate dall'Occidente all'Ucraina e rivendute "in tutto il mondo". (ANSA) ...