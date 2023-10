(Di lunedì 9 ottobre 2023) Cerca di sottrarsi a un controllo di, ma per farlol'degli agenti e fugge. Comincia un rocambolesco inseguimento al termine del quale viene fermato e. E' accaduto in ...

E' risultato sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita, e alla guida con un tasso di alcool nel sangue molto superiore al consentito. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la custodia

Ubriaco e mai patentato sperona l'auto della Polizia, arrestato Agenzia ANSA

Cerca di sottrarsi a un controllo di Polizia, ma per farlo sperona l'auto degli agenti e fugge. Comincia un rocambolesco inseguimento al termine del quale viene fermato e arrestato. E' accaduto in centro