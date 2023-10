U21 | Qualificazioni Europei | Nunziata convoca Giuseppe Ambrosino del Catanzaro

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Carmine, ct della Nazionale Under 21, ha deciso di integrare l’elenco deiti aggregando l’attaccante del, in vista della sfida con la Norvegia del 17 ottobre valida per leaglidi categoria. SportFace.

... chiamato ad affrontare la Novegia in casa in un match delicatissimo valido per leagli Europei del 2025 . Italia, niente da fare per Colombo: le parole di Nunziata . Sintonia ...In vista della partita contro la Norvegia , valevole per leagli Europeidel 2025, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Carmine Nunziata , ha convocato anche l'attaccante della Sampdoria, Sebastiano Esposito. Il ...

Qualificazioni Europei U21: Marco Nasti convocato in azzurro SSC Bari

Italia U21, i convocati di Nunziata: presenti due della Juve, la lista Tuttosport

"Ci sono tanti giovani che stanno giocando con continuità, facendo bene. A dimostrazione che su di loro si può contare. E questo è molto positivo per la nazionale, ma anche per i ragazzi". (ANSA) ...Qualificazioni Euro 2025, l'Italia U21 chiamata al difficile test di martedì con la Norvegia. Nunziata annuncia il forfait di Colombo.