U2 | Bono da Las Vegas dedica ' Pride' alle vittime israeliane Il

Una dedica speciale quella cheVox ha fatto domenica sera dallo Sphere Arena diVegas , dove gli U2 erano in concerto. "Pride (In the Name of Love)" è stata dedicata alle vittime israeliane degli attentati di Hamas. A chi ...Ieri gli U2 si sono esibiti allo Sphere diVegas e un momento è stato dedicato alla strage del festival di Re'im Forest.Vox ha chiesto al pubblico di unirsi al canto in memoria delle vittime nelle mani di Hamas al Supernova Music ...

"Pride (In The Name of Love)", storico brano del 1984, nasce in omaggio al movimento per i diritti civili degli Stati Uniti. Domenica gli U2 lo hanno cantato in onore degli israeliani uccisi ...(LaPresse) Bono degli U2 ha dedicato 'Pride (In The Name Of Love) ai ragazzi uccisi e presi in ostaggio da Hamas sabato in Israele al Spernova music festival nel deserto del Negev. Durante il concerto ...