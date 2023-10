“Tyler | The Creator” presenterà una capsule unisex pensata con Lacoste

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Squadra che vince non si cambia. Dopo quattro anni dalla prima collaborazione il marchio di abbigliamento da golf LaFLEUR del rapper “, The” torna a lavorare con. Il risultato? Una nuovaispirata questa volta al tennis, con un’estetica Old Money e, segno evidente di come ad oggi il cozy-chic sia sempre più diffuso, catturando così l’attenzione di linee sia maschili sia femminili. Anche in Italia con Fivefourfive, brand emergente creato dal contentSante, il mood catchy dai caldi colori panna e crema ha catturato l’attenzione dei trend setter. Un’opzione interessante per gli amanti del classico che desiderano avere pezzi timeless nel guardaroba, rimanendo sempre aggiornati sulle ultime tendenze fashion. La collezione LaFLEUR per ...

...a hallelujah / Can I get an amen / Feels likeHoly Ghost running through ya / When I play... Anche se qualche eccezione più dura e pura c'è: è il caso di In Your Love diChilders, che ...Dean Flores (Falcon andWinter Soldier ) interpreta Santi, descritto come un artista reggaeton in erba che, con l'aiuto dei suoi amici, Ness ( Emma Ferreira ) e Felix ( Jordan Mendoza )...

Scoprite l'horror più pazzo del Natale 2023, It's a wonderful knife, il violentissimo slasher che rilegge il quasi omonimo capolavoro di Frank Capra.