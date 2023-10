Tuttosport – “Napoli frustrato | responsabilità è mia Sul cambio di Osimhen…”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) 2023-10-09 01:43:22 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: “Abbiamo fatto errori difensivi e davanti. Non dovevamo prendere il primo gol e il gol prima dell’intervallo ci doveva dare una spinta in più. Siamo amareggiati e frustrati per questa sconfitta. Non va bene che siamo poco aggressivi in fase difensiva, tutti. Quando perdi in casa e fai solo 4 falli c’è qualcosa che non è normale“. Lo ha detto Rudi Garcia, a Dazn, dopo la sconfitta del suoin casa contro la Fiorentina. Il tecnico francese ha poi aggiunto: “Ci hanno messo in difficoltà sul pressing alto. Non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Sull’infortunio di Anguissa abbiamo cambiato sistema, ma dobbiamo migliorare sull’aiuto ai due mediani con gli esterni. Non era la nostra giornata, è stata una brutta serata. Non ho messo Simeone e Osimhen ...