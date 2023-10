Tumore al colon retto | a Montalto di Castro lo screening si fa solo alla farmacia comunale | orari e info

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 ottobre 2023)– Ladi, da oggi lunedì 9 ottobre, sarà al centro di un nuovo accordo con la Asl che permetterà di rendere più accessibile e conveniente lodelal. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione della prevenzione e della diagnosi precoce di una delle malattie più diffuse al mondo. L’accordo semplifica il processo di, rendendolo più comodo e accessibile per tutti i cittadini. Come funziona Una volta ricevuta la lettera di invito dAsl, il cittadino potrà recarsi inritirando il kit per il test da effettuare a casa. Successivamente, una volta completato il test, il cittadino potrà recarsi di ...