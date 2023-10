TTG Travel Experience di Rimini | parteciperà anche il Comune di Salerno

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildi, come tradizione, alla TTGdi, la prestigiosa Fiera internazionale del turismo in programma dall’11 al 13 ottobre. La guida dell’amministrazione comunale, con a capo l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, sarà presente con uno stand di 32 metri quadrati situato nelle vicinanze del Padiglione della Regione Campania. All’interno dello spazio dedicato aldi, sarà ospitatoildi Vietri sul Mare, nell’ottica di promuovere congiuntamente il territorio. Gli operatori turistici locali parteciperanno ad incontri b2b con i professionisti del settore. Durante l’evento, ildi ...

Stanley Tucci e Mike White testimonial d'eccezione delle destinazioni italiane del lusso . È quanto emerge dalla Luxury Survey di TTG Travel Experience , realizzata tra i buyers esteri in occasione dell'imminente apertura del salone del turismo di Italian Exhibition Group, che si terrà dall'11 al 13 ottobre alla Fiera di Rimini. Aperigusto on Tour verrà ufficialmente presentato in una vetrina d'eccezione, il TTG Travel Experience di Rimini, una delle più importanti manifestazioni di riferimento del turismo italiano nel mondo.

«È con grande entusiasmo che interveniamo, insieme a Confagricoltura e per la prima volta, al TTG Travel Experience di Rimini dall’11 al 13 ottobre. La capacità di unire natura, sostenibilità, esperie ...È quanto emerge dalla Luxury Survey di TTG Travel Experience, realizzata tra i buyers esteri in occasione dell’imminente apertura del salone del turismo di Italian Exhibition Group, che si terrà ...