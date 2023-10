Tragedia in Valle Vitulanese | donna di 50 anni trovata morta in casa

Una tragedia si è consumata in serata in Valle Vitulanes. Una donna di 50 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Vigne a Cautano. Ad accorgersi della morte di Giovanna Tesauro è stata la sorella nel tardo pomeriggio, che si è recata presso la sua abitazione dopo aver telefonato alla sorella senza che la stessa avesse ricevuto risposta.

A segnalare che qualcosa non andasse sarebbe stata la sorella, che ha allertato le forze dell’ordine. Immediati anche i soccorsi da parte dei sanitari del 118, ma per la donna non c’era purtroppo nulla da fare. Quando uomini dell’Arma e operatori del 118 sono entrati hanno trovato la donna impiccata sul vano scale del pianerottolo di casa dove viveva con la famiglia. Per ora non si conoscono i motivi dell’insano gesto.

