Traffico Roma del 09-10-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 9 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto disagi sulla Flaminia per un incidente avvenuto nelle scorse ore ci sono code tra Corso Francia e Saxa Rubra direzione raccordo ripercussioni anche lungo le strade dell’aria in particolare sul viale di Tor di Quinto ponte sulla tangenziale Tra la Salaria e l’olimpico nelle due direzioni altre file tra la Prenestina e la A24 direzione Olimpico auto infila nella galleria Giovanni XXIII direzione gemelli rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale al raccordo e su quest’ultimo code a tratti lungo la carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina esterna code tra la Colombo e la diramazioneSudin coda sul lungotevere dell’Acqua Acetosa in direzione di largo Farinelli file sulla Trionfale tra i gemelli e il raccordo In quest’ultima direzione in ...