Traffico Roma del 09-10-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 9 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilal momento abbiamo avuto in fila sulla diramazione disud e tra Torrenova e il raccordo anulare direzionecode perper risultato Urbano della A24 direzione centro tra Portonaccio e la tangenziale e poi altre code a seguire sulla tangenziale direzione via Salaria fino a Tiburtina in centro fino alle 14 è in svolgimento una manifestazione che partita da Piazza della Repubblica a raggiungere a via dei Fori Imperiali dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola via Cavour è Largo Corrado Ricci deviate le linee di bus che transitano sul percorso del corteo è in corso Inoltre lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale aa rischio le linee ATAC ...