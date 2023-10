Traffico Roma del 09-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in corso lo sciopero del trasporto pubblico questa la situazione asono attive e regolari sia le metropolitane che la ferrovia termini Centocelle sulla linea ha Tuttavia segnaliamo la chiusura di due stazioni Furio Camillo e Baldo degli Ubaldi per bus e tram possibili riduzioni di corse la protesta è in programma fino alle ore 17 e poi dalle 20 A fine servizio sono chiusi lo sportello permessi e Il contact Center diservizi per la mobilità ha chiuso anche il box informazioni sempre dimobilità davanti alla stazione Termini ancora una notizia prima di chiudere è stata riaperta via di Bravetta per un cedimento del manto stradale era chiusa tra via Serafini e via della Consolata In collaborazione con Luce Verde ...