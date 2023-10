Tra Quint e Egitto La diplomazia italiana al lavoro sulla crisi in Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo l’attacco di Hamas contro Israele “i timori di un’escalation” del conflitto in altre zone del“ci sono” ma “stiamo lavorando per impedire che ciò avvenga”. Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, è intervenuto a “24 Mattino” su Radio 24. “Stiamo sostenendo le iniziative di, Giordania e Arabia Saudita per evitare un allargamento al di la dei confini di Israele e Palestina. Stiamo guardando con preoccupazione a ciò che succede in Libano ma non ci sono segnali di attacco da lì”, ah spiegato ancora Tajani, a cui i partiti di maggioranza e opposizione hanno chiesto un’informativa urgente al Parlamento. L’Italia, ha aggiunto, “sta lavorando con Francia, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, fermo restando il diritto di Israele a difendersi visto che ha subito un attacco disumano ...