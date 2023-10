Tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi finisce malissimo | chat pubblicate e sacco vuotato | il “crack” dopo il Grande Fratello Vip – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Traè finita. Le due ex concorrenti delVip avevano instaurato una bella amicizia proseguita anche fuori dal reality show ma, in queste settimane, qualcosa è andato storto. Tramale”:private e “il GF Vipha “accusato”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.