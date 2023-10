Toyota - Crown Sport | full hybrid con grinta

LaSport fa il suo debutto sul mercato giapponese, ampliando la gamma di modelli elettrificati che la Casa nipponica propone con il sub - brand. Questo nuovo SUV riprende il design ...... cominciando dallaSport. L' assenza di verniciatura ridurrà anche le emissioni di CO2 in ...stampaggio a volte non è sufficiente a dar loro le caratteristiche volute ed è per questo che la...

Toyota Crown Sport: motore, cavalli, interni, allestimenti - Quattroruote.it Quattroruote

Toyota Crown Sport ra mt: Thêm cht th thao vào b khung dnh cao Báo Tui Tr

La muova Toyota Crown Sport Hybrid arriva in Giappone a partire dal mese prossimo. Una versione ibrida plug-in della Sport arriverà a dicembre. Ricapitolando, i quattro modelli misteriosi svelati ...La Toyota Crown Sport fa il suo debutto sul mercato giapponese, ampliando la gamma di modelli elettrificati che la Casa nipponica propone con il sub-brand Crown. Questo nuovo SUV riprende il design s ...