Tottenham | Johan Lange è il nuovo technical director | sostituito Paratici

(Di lunedì 9 ottobre 2023)prenderà il posto di Fabiocomeal. Il danese ha lavorato in passato all’Aston Villa nel ruolo di Globalof Football Development and International Academies dopo essere stato direttore sportivo. Scott Munn, CEO delha dichiarato: “ha dimostrato grande abilità nello scouting e nell’ingaggio di molti giocatori giovani e senior”. SportFace.

Ufficiale: Tottenham, Johan Lange è il nuovo technical director. Sarà operativo dal 1° novembre Alfredo Pedullà

Tottenham appoint Aston Villa’s Johan Lange as their new technical director The Guardian

Johan Lange lämnar Aston Villa. Dansken blir teknisk direktör i Tottenham. Tottenham går som tåget i Premier League. Samtidigt som spelet på planen flyter smärtfritt väljer klubben nu att förstärka ...