Toscana | basta Capalbio! Vicino Grosseto esiste il giardino più suggestivo di sempre con tanto di labirinto | il racconto della TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Innonsolo il bellissimodei tarocchi di Capalbio. In provincia dive n'è un altro meno conosciuto, ma moltoe che presenta anche un: ecco la testimonianza di unain merito Laè rinomata non solo per i suoi capolavori artistici e culturali, ma anche per la bellezza dei suoi giardini. Questa zona offre una straordinaria varietà di spazi verdi. Uno dei più suggestivi e uniciregione è ildei Tarocchi, situato a Capalbio. Esso è una creazione pazzesca dell'artista franco-americana Niki de Saint Phalle. Trattasi di un-scultura, ispirato alle carte dei tarocchi ed è una fusione di arte, natura e simbolismo. Ogni ...