' Torture' nel carcere dell' Elba | il racconto dei testimoni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI – Procura di Livorno e investigatori spaccati sull'interpretazione di presunti gravi abusi denunciati da detenuti neldi Porto Azzurro all'isola d'. Da una parte c'è un'informativa di 130 pagine del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Livorno e del Nucleo Investigativoa polizia penitenziaria di Roma che, sulla base dei racconti “talora convergenti” di diversi reclusi, racconta di “violenze sfociate nella maggior parte dei casi in veri e propri atti di tortura” sui reclusi da parte di una “squadretta” di agenti. Dall'altra la valutazione dei pm Sabrina Carmazzi e Massimo Mannucci che chiedono l'archiviazione perché ritengono che “gli elementi acquisiti non appaiono consentire una ragionevole previsione di condanna” per gli indagati. Il 4 ottobre si sarebbe dovuta svolgere un'udienza davanti al gip per decidere ...