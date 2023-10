Toro matato | l’ennesima sconfitta nel derby è il simbolo di una squadra che non ha più identità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Come unun po’ imbolsito, che caracolla sbuffando al centro dell’arena, in attesa di essere matado. Così il Torino di Urbano Cairo ha perso l’ennesimoe pascola svogliatamente al centro classifica della Serie A. Unasenza ambizioni o paure, senza infamia oppure lode. Semplicemente senza più il cuore proverbiale che rappresenta la sua indole. I numeri nel calcio non mentono quasi mai, e quelli del Torino nelraccontano di unache ha smarrito la sua. Nell’era Cairo, i granata hanno un record semplicemente atroce nella partita più speciale per i suoi tifosi: su 29 stracittadine giocate, ne hanno perse addirittura 25, vinta solo una. Ovvio, si dirà, la Juventus è molto più forte e quello di Torino è ilmeno equilibrato della ...