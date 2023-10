Tornado | F-16 | Rafale | Mirage Ecco l’Italia al Nato Tiger Meet 2023

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo 35 annitorna ad ospitare ilche annualmente dal 1960 fa interagire i Gruppi di Volo delle diverse Forze Armate dell’alleanza. Dalla base di Gioia del Colle in Puglia caccia ed elicotteri di 10 Paesisono i protagonisti di un’esercitazione che si svolge in un momento geopolitico particolarissimo, caratterizzato dagli effetti della guerra in Ucraina, dalla presenza di mezzi navali nonnel Mediterraneo e dal conflitto scoppiato due giorni fa in Israele dopo gli attacchi di Hamas.70 aeromobili ad ala fissa, 10 ad ala rotante e unità navali fino al prossimo 13 ottobre opereranno in acque internazionali, mar Tirreno, canale di Sicilia e mar Ionio:, anche in concomitanza con i festeggiamenti per il ...