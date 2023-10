Torna la Festa dell’Unità a Benevento | ‘battesimo’ affida a De Luca

Imperdibile appuntamento il 15 ottobre: dopo anni di stop,la sagra della patata, appuntamento che ha segnato la storia degli eventi dell' Aspromonte ed in particolare del borgo di Mannoli . A farla ripartire è l'Associazione culturale sportiva Pro ...Benevento .ladell'Unità del Pd di Benevento: 13, 14 e 15 ottobre in Piazza Roma, tra politica, Pnrr e i temi più importanti nell'agenda a livello locale, regionale e nazionale, ma anche musica e ...

A Vicchio torna la festa dei marroni - Firenze LA NAZIONE

Torna sui Colli Euganei la "Festa dei giochi veci e novi" PadovaOggi

Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 ottobre ritorna a Benevento la Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico. Tre giornate per ritornare a fare la politica tra la gente, confrontarsi su tem ...You are viewing content tagged with 'UNA FESTA SOLIDALE PER I 60 ANNI DEL SINDACO ANTONIO TAVANI' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...