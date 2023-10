Torino | Cairo | «Deluso per il derby | la Juve era alla portata»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Urbano, presidente del, ha parlato della sconfitta nelcontro lantus per 2-0. I dettagli Urbano, presidente del, ha parlato in occasione della presentazione della partenza del Giro d’Italia 2024. PAROLE –«La partita non ci è piaciuta, si è visto poco da ambo le parti. È stato brutto perdere così, non ha fatto piacere. Fiducia in Juric? Totale. Non è che il Toro negli ultimi 30 anni ha vinto tantissimi, le vittorie sono più precedenti. Dobbiamo fare meglio. Era una gara totalmente. C’è stato un primo tempo di studio, senza grandi occasioni. Si poteva fare qualcosa di più. Sono stato moltoe molto molto dispiaciuto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...