Tor Bella Monaca continua ad affogare nello spaccio | raffica di arresti in via dell’Archeologia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma – Il pressante controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella zona di Torha portato, nelle ultime ore, all’arresto in flagranza per reati inerenti gli stupefacenti di 6 persone. Sono stati gli investigatori del VI Distretto Casilino ad arrestare in flagranza di reato un 49enne ed una 19enne. I poliziotti, durante un servizio di appostamento a ridosso di una delle piazze didella zona, hanno osservato l’uomo cedere ad un cliente un involucro precedentemente prelevato dal passaruota di una vecchia auto lì parcheggiata; il tutto sotto l’occhio vigile della 19enne che ha poi ricevuto delle banconote. Quando è arrivato un altro cliente gli agenti sono entrati in azione e, nonostante il tentativo messo in atto dall’odierna indagata di mettere in guardia il 49enne, hanno bloccato entrambi. Nel ...