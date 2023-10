Tommaso Paradiso | la prima data del Summer Tour 2024 al Rock in Roma

(Di lunedì 9 ottobre 2023)annuncia ladel Tommyche si terrà all’Ippodromo delle Capannelle in occasione delinDopo il sold out delladi(16 novembre, Palazzo dello Sport) –tappa delnei Palazzetti Tommy 2023 –annuncia ladelestivo, Tommy. Appuntamento giovedì 4 luglio alIn(Ippodromo delle Capannelle). Tutte le date disono prodotte e ...

Mercoledì 11 ottobre arriva il "Paradise Day" un evento speciale che vedrà Tommaso Paradiso in diretta su RDS e a pranzo insieme a 10 fortunati ascoltatori. Tommaso Paradiso in tour nell'estate del 2024: la data e biglietti del concerto del cantautore romano per il Tommy Summer Tour.