TMP Group partnership con Events Zone

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Event Production” per grandi eventi in Arabia Saudita: TMPfirma accordo quadro esclusivo conLaavrà durata fino al termine del 2024. Roberto Rosati, AD di TMP: «L’accordo, volto a creare una solida presenza della Società nel mercato saudita, ci permetterà di offrire servizi innovativi e di sviluppare relazioni commerciali a lungo termine con partner strategici» TMP, tech-media company quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (Codice ISIN IT0005531238, Ticker: TMP) e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, ha sottoscritto un accordo quadro di fornitura esclusiva con...

... hanno preso parte 14 agenzie, ovvero oltre a Instilla Andrea Castellana Agenzia Pubblicitaria, Conversion E3, DOL, GangliCom, Geb Software, Hubstrat,, Iquii, Pirene, Scai Comunicazione,, T ..., tech - media company quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital ...

Grandi eventi in Arabia Saudita: TMP Group firma accordo esclusivo ... Italia Informa

TMP Group chiude i primi 6 mesi con valore della produzione a 3,3 ... ADC Group

Attenzione: la raccolta si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta veridicità. Lo scritto può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo i ...Instilla ha vinto la gara indetta da Gruppo CAP per l’affidamento del servizio di digital e social media strategy, design e management L’importo contrattuale ammonta ...